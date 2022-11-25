القبض على منة شلبي في مطار القاهرة وبحوزتها مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات.





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التحقيق في الواقعة

في التفاصيل عثرت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة على 12 كيس ماريغوانا بحوزة شلبي أثناء تفتيش حقائبها، حيث كانت قادمة من نيويورك.فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المسؤولة.إلى ذلك أفادت مصادر "العربية" بأن النيابة العامة تحقق في الواقعة حالياً، وسيكون هناك قرار نهاية اليوم بشأن هذا الأمر.ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً من مضبوطات شلبي.