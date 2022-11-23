كاس العالم 2022 - اليابان تصعق ألمانيا بهدفين متأخرين


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 16:10 قراءة: 0 د, 41 ث
      
منحا هدفا البديلين ريتسو دوان وتاكوما أسانو في آخر ربع ساعة اليابان فوزا مذهلا 2-1 على ألمانيا البطلة أربع مرات في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وسيطر الألمان على المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي وتقدموا بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 33 نفذها إيلكاي غندوغان بنجاح بعد عرقلة حارس اليابان شويتشي جوندا للظهير ديفيد راوم.

لكن الهدف الثاني لم يأت أبدا، وشنت اليابان عدة هجمات على نصف ملعب ألمانيا، وبلغت ذروتها عندما سجل دوان هدف التعادل قبل أن يحرز أسانو هدفا رائعا بعد ثماني دقائق.
وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لألمانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كبرى بعد الخسارة أمام المكسيك في النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا 2018، عندما خرجت من الدور الأول بينما كانت تدافع عن لقبها وكذلك أمام فرنسا في بطولة أوروبا 2020.
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