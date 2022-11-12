بعد تصدرهما التريند.. تفاصيل عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكالات - خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها بعد أزمتها الأخيرة، حيث كشفت تفاصيل دخولها المستشفى للعلاج من الإدمان، كما كشفت حقيقة الأخبار التي تم تداولها بشأن عودتها لحسام حبيب مجددًا.





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تفاصيل مداخلة شيرين التلفزيونية

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شيرين عبدالوهاب تشكر شقيقها

عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب

كواليس كتب كتاب شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

طمأنت شيرين عبد الوهاب، جمهورها في بداية المكالمة، قائلة: أنا زي البمب وحلوة خالص، في حد يبقى بيحبه ناس كتير كدة وشعوب وأنا سعيدة بيكم وبدفى بيكم، أنا كويسة جدًا ولسه باخد العلاج النفسي اللي كنت باخده من ساعة ما خلفت مريم وهنا، وأنا الحمد لله وباين من صوتي، وأنا ممتنة جدًا للناس، انتوا تعبتوا فيا وتعبتوا عشان عمري ما هخذلكم أبدًا، وشكرًا لكل اللي قال كلمة حلوة وحتى اللي قال كلمة وحشة واللي قال كلمة وحشة أكيد عشان خايف عليا، وشكرًا إنك افتكرتني وخوفت عليا.وأعلنت شيرين تنازلها عن قضيتها ضد شقيقها، قائلة: أنا بشكر محمد سيد عبد الوهاب إن هو عرفني بالمستشفى والناس المحترمين دول اللي هما راعوني أحسن حاجة في الدنيا وعلموني أنا بدري وأصحى بدري، ودلوقتي أنا بصحى الساعة 9 وأقعد في الشمس والحياة بقت لذيذة، وأنا بشكر صحافة بلدي وصحافة الوطن العربي.وتابعت: أنا هتنازل عن أي حاجة عملتها ضد محمد سيد عبد الوهاب، لأني مش هقدر وأنا بخف لما بسامح كل الناس، وأنا مقدرش أخلي أمي تبات يوم واحد بتبكي على مخدتها علشان ابنها وبنتها، وأنا بتنازل عن حقي والحمد لله إن ده حصلي، يمكن كان هيحصلي حاجة وده خير ليا.كما أعلنت شيرين عبد الوهاب، عن عودتها لـ الفنان حسام حبيب مرة أخرى، موضحة: تم بمشيئة الله كتب كتابي على الفنان حسام حبيب، امبارح الساعة 9 بالليل في حضور أقرب المقربين، وعايزة أعتذر لـ حسام عن أي كلام صدر مني، وعايزة أقول للناس ادعولي لأني مقدرش أعيش من غير رضاكوا، وعايزة أطمنهم عليا إني في عصمة راجل طيب جدًا، ولو في يوم من الأيام طلعت قُلت كلام عنه علشان هو كان مزعلني ده شيطان وبيحصل لكل الناس، وإحنا كان معمول لنا حاجة واتفكت بسلام، والحاجات دي مذكورة في القرآن ومفيش حد فينا معصوم من الخطأ.وتابعت: سيدنا محمد الناس اختلفت عليه مش كلهم اتفقوا عليه، وأنا حبي من الأول لـ حسام كان على المشاع، وأكيد لسة بحبه وأنا معرفش أحب بسهولة وأسيب بسهولة، وده حب حياتي، وأنا أوعد الناس إني في أمان علشان وسطكوا، ودايمًا الناس ضهر وحمى ليا، وحسام وعائلته ناس طيبين، وبوعد الناس كفاية أمور شخصية وأنا بقفل الصفحة دي، وبوعدهم بشغل جميل وأغاني حلوة، وأنا بعتذر لكل إنسان أنا زعلته في يوم من الأيام.أما عن كواليس رجوعها لـ حسام حبيب مرة أخرى، فقالت: خدنا قرار الرجوع بعد الضغوطات اللي اتعرضنا ليه وكان بيتقال أنا موجودة فين كل يوم في أي مكان، ودلوقتي هننزل ناكل في أحسن أماكن في الدنيا وهناكل فول وطعمية وسط الناس، أنا أستاهل أعيش في النور، وحسام أقنعني إننا نرجع وكان المفروض نكتب الكتاب يوم السبت ولكن كتبناه امبارح.واختتمت حديثها قائلة: أنا زي أي بنت خارجة من بيت مصري، بغلط أه ولكن غلطي في العلن وشايلة جوزي فوق راسي، ويا رب الناس كلها تنام مبسوطة النهاردة.