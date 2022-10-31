بعد تعليق آلاف الحسابات.. إنستغرام يعلّق على "العطل المفاجئ"

وكالات - يبحث إنستغرام مشكلة منعت الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور، إذ شكا العديد منهم من تعليق حساباتهم.





..



.

.. ...

وقال إنستغرام المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمز"، على حسابه في تويتر الاثنين: "ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج".ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.وتأثر في وقت سابق اليوم ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم، وفقا لموقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع الانقطاعات، غير أن هذا الانقطاع ربما أثر على عدد أكبر بكثير من المستخدمين.وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة في المئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.