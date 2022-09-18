النادي الإفريقي : بعد بيان التحالف ،، هيئة العلمي مطالبة بتعديل الأوتار


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 18:16 قراءة: 1 د, 39 ث
      
بقلم الأستاذ بولبابه سالم



بعد الخيبات الأخيرة للفريق و الرعونة في اتخاذ القرارات المناسبة خلال فترة التحضيرات الصيفية ثم انسحاب مر في مباراة الدور النصف النهائي امام النادي الصفاقسي و هزيمة جديدة في مباراة ودية امام النجم الساحلي تتوالى الضغوط على الهيئة المديرة للنادي الافريقي من طرف جماهيره العريضة لمراجعة الكثير من الأمور في خصوص الاختيارات الفنية و ملف الديون و الانتدابات و التفريط في بعض اللاعبين .

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و مع ادراك الجميع للظروف القاسية و الارث الثقيل الذي ورثته الهيئة المديرة بسبب الوضعية المالية الحرجة لكن ذلك لا يمنعها من المساءلة و تعديل اوتارها حتى يكون الفريق في مستوى انتظارات محبيه .

من هنا جاء بيان التحالف من أجل النادي الافريقي الذي دق ناقوس الخطر و دعا الهيئة المديرة الى اتخاذ القرارات المناسبة و لا ننسى ما يمثله التحالف من دعم للجمعية فقد ساهم بأكثر من مليار و 250 الف دينار في خزينة النادي و لعب دورا بارزا في جميع اللطخات التي ساهم فيها الجمهور بمبالغ كبيرة... فقد دعا التحالف الى توسيع الهيئة الحالية بوجوه قادرة على تقديم الاضافة و تشكيل إدارة فنية تعنى باختيار الإطار الفني و تكون مسؤولة امام الهيئة المديرة منعا لتداخل الأدوار و ابعادا لشبهة المحاباة في اتخاذ القرارات... طبعا تأتي هذه المطالب المشروعة مع احترام عمل الهيئة المنتخبة و اي تغيير لا يكون إلا عبر الصندوق في جلسة عامة بعد نهاية عهدة الهيئة الحالية و ذلك منعا للارتجال و الفوضى .
الأزمة الحالية التي تعصف بالنادي الافريقي تحتاج الى ضخ دماء جديدة في الهيئة تكون قادرة على جلب الأموال و عقود استشهار جديدة و لها قدرات تواصلية مع جميع الإطراف ،، طبعا في انتظار تعديل قانون الجمعيات المنتظر و الذي أعلن عنه وزير الرياضة مؤخرا حتى يسمح للجمعيات بالاستثمار و ممارسة الانشطة التجارية لدعم مواردها .
و أعتقد ان التحالف من اجل النادي الافريقي و غيرها من الوجوه المتيمة بحب الأحمر و الأبيض قادرة على افادة الفريق .
صحيح ان الرصيد البشري الحالي ضعيف لكن قيمة الإطار الفني تظهر في تطوير مستوى اللاعب المتوسط مثلما تظهر كفاءة المربي في تطوير التلميذ المتوسط



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