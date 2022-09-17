ملاحظات حول القانون الانتخابي الجديد

بقلم الأستاذ بولبابه سالم*





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صدر منذ يومين القانون الانتخابي الجديد و الذي اثار لغطا و جدلا كبيرا في الساحة السياسية و القانونية .و على غرار الدستور لم يكن القانون الانتخابي الجديد الذي سيشكل ارضية للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم ذو خلفية تشاركية بمشاركة الاحزاب و المنظمات و الجمعيات و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و رجال القانون بل صاغه الرئيس قيس سعيد بمفرده ووضع فيه برنامجه للبناء القاعدي و تصوراته لطبيعة عمل مجلس النواب و السلطة التشريعية.. و نبقى في الجانب القانوني لنشير أنه ووفق المعايير الدولية يجب أن لا يقع ادخال تغييرات جوهرية على القانون الانتخابي إلا قبل عام من الموعد الانتخابي و هذا لم يقع الالتزام به في واقع الحال و نحن على بعد ثلاثة اشهر من انتخابات 17 ديسمبر .بالنسبة للقانون الانتخابي الجديد سيقع التقليص من عدد اعضاء مجلس النواب ليصبح 161 عضوا بدل217 وهو ما يتنافى مع التطور الديمغرافي للجمهورية التونسية و سيكون الانتخاب على الأفراد مما سيغذي سطوة راس المال في جمع التزكيات كما سيهمش دور الاحزاب و سيغذي نزعات العروشية و القبلية خاصة في تونس العميقة كما سيصبح سحب الوكالة سيفا مسلطا على النائب و ستتداخل اسباب متعددة قد لا تكون لها علاقة بالأداء السياسي بل بخلافات قبلية و سيتحول النائب من نائب شعب الى نائب جهة او عرش .كما لن نشهد كتلا برلمانية منظمة و متماسكة بل اشتات متفرقة ، و ستكون لرئيس الجمهورية اليد الطولى في كل شيء .الاحزاب هي ارقى اشكال التنظم السياسي المدني و مرحلة متقدمة في رقي الفكر البشري لتجاوز الاصطفافات القبلية و الجهوية و الدينية الى مجال الافكار و البناء ،، و لئن انتظر البعض قانونا اقصائيا ضد بعض الاحزاب خصوصا حركة النهضة وهي اصوات صادرة من الأحزاب الصغيرة الموالية للرئيس و التي تخشى الحصول على اصفار العادة في المواعيد الانتخابية فان القانون الجديد همش كل الأحزاب ووضعها في سلة واحدة .ربما كان المشهد البرلماني السابق ضعيفا و فوضويا و من ساهموا في ترذيله يتباكون اليوم على القانون الانتخابي الجديد ،، و ربما تكون مركزة السلطة سبيلا لتنفيذ اجندة صندوق النقد الدولي التي يستحيل تمريرها ببرلمان تكثر فيه المزايدات و البحث عن الإثارة أكثر من المصلحة الوطنية.و ها نحن نرى اليوم صمت النخب و تحجيم دور الاتحاد العام التونسي للشغل و مختلف المنظمات الوطنية ،، اما الجمعيات الحقوقية فقد انتهى عصرها الذهبي و عجزت حتى عن تدبيج البيانات في مسألة التناصف .بعض احزاب المعارضة قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة لكن للسياسة مفاجآتها و للتاريخ أطواره و مكره لكن المؤكد أن المشهد البرلماني القادم سيكون فسيفساء عجيبة لم يشهدها العقد الأخير.* كاتب و محلل سياسي