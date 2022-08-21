ستة أهداف في تعادل مثير بين نيوكاسل ومانشستر سيتي


Publié le Dimanche 21 Août 2022 - 20:27قراءة: 0 د, 56 ث
      
سجل إرلينج هالاند وبرناردو سيلفا هدفين متتاليين في الشوط الثاني، ليتعافى مانشستر سيتي من التأخر بفارق هدفين ويتعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في مباراة مثيرة بالبطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم في ملعب سانت جيمس بارك اليوم الأحد.
ولم يكن أي فريق منهما قد استقبل أي هدف هذا الموسم، لكن إيلكاي جندوجان افتتح التسجيل لسيتي في الدقيقة الخامسة حيث تلقى تمريرة برناردو وسدد من مدى قريب في منتصف المرمى.

وأدرك ميجيل ألميرون التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 28 بعدما قابل كرة عرضية من آلان سانت-ماكسيمين. وألغى الحكم الهدف في البداية قبل أن يحتسبه حكم الفيديو المساعد.
وكاد نيوكاسل أن يحقق مفاجأة مدوية أمام حامل اللقب حيث سجل قبل الاستراحة بواسطة كالوم ويلسون ثم أضاف كيران تريبيير هدفا من ركلة حرة بعد تسع دقائق من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 3-1.
لكن سيتي انتفض بشكل مذهل وسدد هالاند في القائم، قبل أن يقلص الفارق، ثم أدرك برناردو التعادل بعد تمريرة كيفن دي بروين.

وسيطر سيتي على الكرة في الدقائق الأخيرة لكنه لم يتمكن من انتزاع الفوز، ليخرج الفريقان بالتعادل، ويصبح رصيد حامل اللقب سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر. ويأتي نيوكاسل سادسا وله خمس نقاط.

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