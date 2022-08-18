مونديال قطر 2022: بيع 2.45 مليون تذكرة وإقبال عربي

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وأوضح الـ(FIFA) أن خلال مرحلة البيع الأخيرة الممتدة بين 5 يوليو و16 أغسطس وفق نظام أسبقية الشراء "من يأتي أولا يخدم أولا"، تم بيع 520.532 تذكرة.وتصدر قائمة المقبلين على التذاكر: المقيمون في قطر، الولايات المتحدة الأميركية، انجلترا، المملكة العربية السعودية، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل وألمانيا.وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أكثر التذاكر المباعة في الفترة الأخيرة كانت من أجل حضور مباريات دور المجموعات، مثل مباراة الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد الأوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك، علما أن مباريات الأدوار الإقصائية تهافتت عليها الجماهير في مراحل البيع الأولى.وكان المنظمون أعلنوا في يونيو عن "طلب قياسي" وبيع 1.2 مليون تذكرة، فيما كشف الـ"فيفا" في يوليو أن عدد التذاكر المباعة بلغ 1.8 مليون.هناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال قطر 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...).ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، إلى قطر الدولة الخليجية الغنية بالغاز، البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة والتي تستضيف أول مونديال في التاريخ في الشرق الأوسط.وسيعلن الـ"فيفا" عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات "اللحظة الأخيرة" في أواخر سبتمبر، بمبدأ من يأتي أولا يخدم أولا أيضا.وستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.وشجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفائزين بتذاكر المباريات على المسارعة إلى التخطيط لرحلتهم نحو البطولة، وذلك بدعوتهم إلى حجز أماكن إقاماتهم، بالنسبة لغير القاطنين بقطر، والتقدم بطلبات الحصول على بطاقة هيا (بطاقة المشجع للبطولة)".وسيتيح تطبيق هيا للمشجعين الدوليين الدخول إلى قطر، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العامة أيام المباريات.