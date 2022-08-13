صحيفة صباح التركية تكشف عن لقاء محتمل بين أردوغان وبايدن وعن أحد أهم بنود أجندته


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 11:09قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - ذكرت صحيفة "صباح" نقلا عن مصادرها أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن قد يجتمعان على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.


وكتبت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت: "المفاوضات بشأن شراء تركيا لطائرات F-16 من الولايات المتحدة مستمرة منذ فترة، وستكون هذه المسألة مطروحة على الطاولة في اجتماع محتمل بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي بايدن خلال قمة الأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل".

وتخطط تركيا لشراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة وتحديث 80 طائرة أخرى موجودة لديها. وسبق أن أشار بايدن إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الكونغرس لبيع المقاتلات لتركيا.


لكن مجموعة من أعضاء الكونغرس وقعت على بيان يعترض على بيع الطائرات لأنقرة. كما تعارض اليونان الصفقة بشدة، وكان هذا أحد أسباب رفض أردوغان لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع اتهامه بخرق الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

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