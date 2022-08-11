فيديو.... يوسف المساكني يسجل هدفا رائعا في افتتاح ملعب لوسيل


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 20:54قراءة: 0 د, 19 ث
      
أحرز قائد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوسف المساكني هدفا رائعا مع فريقه العربي ضد الريان وذلك في الدقيقة 12 من زمن اللقاء الذي فاز فيه زملاء يوسف بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري القطري،


وبذلك دخل المساكني التاريخ كأول لاعب يحرز هدفا في ملعب لوسيل هو أحد الملاعب التي ستحتضن كأس العالم المقبلة بقطر الذي تم إفتتاحه اليوم الخميس.



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