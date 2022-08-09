بايدن يوقع اليوم على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 09:04قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".


وأشار بيان البيت الأبيض إلى أنه "بعد ظهر اليوم، سيلقي الرئيس بايدن ملاحظات ويوقع صكوك التصديق على بروتوكولات انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد إلى معاهدة شمال الأطلسي".

ومن المنتظر أن يبدأ حفل التوقيع على الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.


وفي وقت سابق، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف.

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