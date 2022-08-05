فرنسا تعتزم تعيين سفير للمثلين

وكالات -

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وأكدت رئيسة الحكومة الفرنسية، خلال فعالية في أورليانز، أمس الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في فرنسا، أن هذا المنصب الجديد سيقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.وأشارت بورن إلى أن عمل السفير سيتضمن التصدي للتمييز ضد هذا المجتمع، وتعزيز حقوقه، والدفاع عن إلغاء تجريم عالمي للمثلية الجنسية والمتحولين جنسيا.ونددت رئيسة الوزراء الفرنسية "بأنهم موضع تساؤل حتى في النظام القانوني الأوروبي". وما يبرر هذا المنصب الجديد هو حقوق المثليين، في إشارة مستترة إلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.تجدر الإشارة إلى أن اليسار الفرنسي ألغى في 4 أغسطس 1982 من قانون العقوبات تلك المفروضة على العلاقات الجنسية المثلية.وفي اليوم نفسه، نظمت أول مسيرة "فخر المثليين" في تاريخ البلاد.