بعد الخضر والشيوعيين... الاشتراكيون يتحالفون مع "فرنسا الأبية" لقطع الطريق أمام ماكرون في الانتخابات التشريعية

فرانس 24 -

أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي الجمعة عن إبرام تحالف مع حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد لخوض الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران في محاولة لقطع الطريق على الرئيس إيمانويل ماكرون وحصوله على الأغلبية.وأفاد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فوري "من الآن فصاعدا سنخوض الحملة الانتخابية معا". وسيكون الاتفاق، الذي وافق عليه الخضر والشيوعيون في وقت سابق هذا الأسبوع، المرة الأولى التي تتوحد فيها صفوف اليسار الفرنسي منذ 20 عاما لكن مع وجود حزب فرنسا الأبية المشكك في الاتحاد الأوروبي في مقعد القيادة هذه المرة.ويشهد المشهد السياسي الفرنسي قبل الانتخابات سعيا من أحزاب اليسار واليمين من الطيف السياسي الفرنسي إلى إقامة تحالفات لمحاولة التغلب على حزب ماكرون، الذي أعيد تسميته بحزب النهضة، في انتخابات 12 و19 يونيو/ حزيران لاختيار أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.ويذكر أن ماكرون فاز بولاية رئاسية ثانية الشهر الماضي لكنه سيحتاج إلى أغلبية في البرلمان حتى يتمكن من المضي قدما في سياسات تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عاما من 62 حاليا وهو ما يعارضه اليسار واليمين على حد سواء.وتبلور تحالف الكتلة اليسارية تحت قيادة رئيس حزب فرنسا الأبية المثير للجدل جان لوك ميلنشون الذي أخفق في الوصول إلى الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية الشهر الماضي.جاء ميلنشون في المركز الثالث بحوالي 22 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات خلف المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.وحصلت المرشحة الرئاسية عن الحزب الاشتراكي آن هيدالغو على حوالي 1.7 بالمئة فقط من الأصوات.فرانس24/ رويترز