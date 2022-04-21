مركز الفلك الدولي في أبو ظبي يحدد غرة شهر شوال وعيد الفطر في معظم الدول

وكالات -

وأشار مدير مركز محمد شوكت عودة، إلى أنه "بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأحد 03 أبريل ومنها سلطنة عمان والأردن والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وغانا، فستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو الموافق 29 رمضان فيها".وأضاف: "أما تلك التي بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 أبريل فستتحرى الهلال يوم السبت 30 أبريل، وستكون رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها".وأوضح، أنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا وما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية.. كما أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية".وتابع: "تكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى، وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الإثنين 02 مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد فيها".وختم قائلا: "من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان".