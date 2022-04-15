قائمة المتأهلين لنصف نهائي الدوري الأوروبي


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 08:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
بلغ وست هام الإنجليزي، ولايبزيغ الألماني، ومواطنه أينتراخت فرانكفورت، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي، المربع الذهبي للدوري الأوروبي، بعد ختام مباريات الدور ربع النهائي، أمس الخميس.

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وجاء تأهل وست هام على حساب ليون الفرنسي بفوزه عليه 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما حجز لايبزيغ مقعده على حساب أتالانتا الإيطالي (3-1)، وأينتراخت فرانكفورت على حساب برشلونة الإسباني (4-3)، ورينجرز على حساب سبورتينغ براغا البرتغالي (3-2).

وفي الدور نصف النهائي، يلعب وست هام ضد أينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه لايبزيغ نادي رينجرز.
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وتقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، في الـ28 من الشهر الجاري، فيما تجرى مباراتا الإياب في الخامس من مايو المقبل.



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