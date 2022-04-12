مهرجان السينما العربية بمالمو: اختيار ستة أعمال تونسية للمشاركة في المسابقة الرسمية

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تم انتقاء ستة أعمال سينمائية تونسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة 12 لمهرجان مالمو للسينما العربية الذي سيقام من 4 إلى 9 ماي المقبل بمدينة مالمو (السويد).وستتنافس الافلام التونسية المنتقاة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة مع 12 عملا عربيا، وتتمثل هذه الافلام في "أطياف" لمهدي الهميلي و"قدحة" لأنيس الأسود، ويشارك فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين وهو فيلم من إنتاج مشترك مصري تونسي ألماني في هذه المسابقة.كما تم اختيار فيلم "حلال سينما" للمخرج أمين بوخريص (إنتاج تونسي قطري) للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية التي تضم ثمانية أعمال عربية.وفي المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ستتنافس الأعمال التونسية المختارة وهي "آخر نهار" لقيس الماجري و"بقشيش" لحسن المرزوقي و"شيطانة" لآمال غويلاتي، مع 25 عملا سينمائيا عربيا قصيرا.أما في قسم "أفلام تستحق المشاهدة" فسيعرض فيلم "قربان" لنجيب بلقاضي و"ماشية لجهنم " لاسمهان لحمر، فضلا عن برمجة فيلم "ع السلم" لنسرين لطفي الزيات وهو عمل من إنتاج مشترك (مصر ، تونس، لبنان، المملكة المتحدة).ويعود مهرجان مالمو للسينما العربية بنسقه المعهود بعد انتهاء العمل بإجراءات البروتكول الصحي جراء فيروس كورونا، حيث تم تقديم عروض الدورة الفارطة للمهرجان (2021) عبر منصة إلكترونية خاصة بالمهرجان (streaming MAAF play).ويتضمن البرنامج المعلن للمهرجان 56 فيلما (31 فيلم طويل و25 فيلم قصير) من إنتاج 14 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.ويفتتح المهرجان بفيلم "بنات عبد الرحمان" للمخرج الأردني زيد أبو حمدان، ويختتم بفيلم "حامل اللقب" للمخرج المصري هشام فتحي.