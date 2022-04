L’enseignant tunisien entre le jugement et l’analyse de sa pratique professionnelle

. ..

En Tunisie, la crise de lducation perptue la suite des statues des formateurs pdagogiques qui restent lalentour de lacte former pour rendre professionnel, former pour dvelopper la rflexivit sur soi et un passage de la comptence individuelle la comptence collective. Laction de programmer une visite de jugement pour linstituteur ou de lui faire juger lui-mme ne fournit pas une formation dont le but soit lamlioration de la pratique enseignante sur le plan de professionnalisation de son activit, des savoirs fournis et de sa formation.Notre systme exige un changement dynamique au niveau des pratiques enseignantes et formatrice. Une ncessit urgente du passage de la considration de la pratique professionnelle en tant quun acte statique un processus qui permet de modifier nos perceptions habituelles de lactivit et du travail.Ds lors, si nous consultions chaque visite chez tout enseignant tunisien en action, nous constaterions foncirement soit un rapport de la part du visiteur sous format plus ou moins (points forts et points faibles) soit une sorte de discussion dlicate, tel est le cas dune interaction en but de jugement de la part de lenseignant lui-mme.Quest-ce que vous pensez de votre pratique ?bah ! je pense que ce nest pas bien pass pour le travail groupal ; je narrive pas une rpartition quitable de participation des apprenants ; le temps didactique est insuffisantCe type de rponse ne rpond pas un esprit de dveloppement, un esprit critique, non plus un esprit analytique mais rellement une sorte dlucidation de la manire dont lenseignant juge lui-mme de disposition immrite par rapport son statut.Et si le formateur cherche positiver lchange, il va tablir le mme discours autrement dont la finalit est la mme, un jugement mais cette fois ci positif.Par extension, telle situation persistante au sein de nos coles lgitime le besoin de faire comprendre le conseiller pdagogique de la ncessit de lamlioration de son intervention dans le but de dvelopper la capacit danalyse chez le sujet professionnel en cas daction et de ralisation de son activit.Il faut bien faire comprendre aux enseignants que la pense dun guide doive tre une sorte dvaluation formatrice dont le tout discours aprs est une construction collective (kebrat- orecchioni,1990,13).Si nous changerons le partage habituel aprs chaque formation, nous pouvons passer du rapport de contraintes au rapport de dconstruction. Si nous dposions mme la note prospre, tout va plonger dans le bain de lanalyse des processus mentaux et mme nous pourrions attendre un stade nomm la conceptualisation de laction collectivement sans aucune interactivit incongrue.En effet, linspecteur, le conseiller pdagogique, le formateur en gnral et mme lenseignant ne sont pas les vrais responsables de cet cart entre une formation base sur des modle bien dterminants de la pratique tel que EPR et une formation subjective. Le coupable, cest le systme, la politique denseignement qui accable tous les deux sujets dans ce genre dinteractionnisme qui reste toujoursNous en interprtons la pratique qui comporte la fois lensemble des comportements, actes observables, actions, ractions, interactions mais elle comporte aussi les procds de mise en uvre de lactivit dans une situation donne par une personne (Altet,2002, opus cet)Par ailleurs, smantiquement parlant, lanalyse dune activit doive reposer sur un postulat selon lequel lactivit humaine est organise, sous la forme dun couplage entre le sujet agissant (schmes) et la situation qui lui fournit la fois des ressources et des contraintes. Cest une organicit de lactivit qui rend celle-ci efficace, comprhensible, reproductible et analysable (le travail de lenseignant, Isabelle Vinatier)En outre, et daprs cette analyse, nous posons la question propos lidentit de lenseignant : Quelle identit former partir des tudes psychologiques, sociologiques, pdagogiques et didactiques ? Quelle est la position des enseignants tunisiens par rapport aux dveloppements des pratiques enseignantes dans le domaine des sciences de lducation ?La formation des enseignants est lun des axes fondamentaux dans le domaine de lducation qui ncessite le dveloppement de laccompagnement de cet acteur dans le but de le rendre responsable envers sa pratique. Cest en dautres termes, une faon de dveloppement de lingnierie de formation dans un cadre thiquo-pdagogique.Cet enseignant, devrait savoir problmatiser son action travers la rflexion et lanalyse relle de ses interventions pistmologiques et relationnelles. Cest vident de laisser-faire, mais dans quel cadre ? et comment faut-t-il accompagner cet acteur dune faon le responsabiliser et forger son identit unique ?Autrement dit, chaque enseignant est lui-mme, avec ses besoins et ses visions de sa pratique, et par laccompagnateur pdagogique devrait changer de position. Il faudrait quil encourage, facilite et appuie de meilleures pratiques denseignement auprs des enseignants, mais neffectue en aucun cas de supervision.En conclusion, Lun des points forts de laccompagnement pdagogique est le fait quil a lieu en classe et dans lcole, ce qui permet aux accompagnateurs de dvelopper des modles interactifs et constructivistes favorisant le perfectionnement professionnel. . Ce perfectionnement fond sur lanalyse de la pratique et non plus le jugement.