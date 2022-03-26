وكالات -

. ..

موسكو تلوح باقتحام 5 مدن وتعلن قتل آلاف الجنود الأوكرانيين وكييف تؤكد تكبيد الروس خسائر فادحة



. .

مجموعة فاغنر

لوحت روسيا باقتحام 5 مدن محاصرة بينها العاصمة الأوكرانية، وقالت إن قواتها ستركز على استكمال السيطرة على إقليم دونباس، بينماأكدت أوكرانيا أنها كبدت الجيش الروسي خسائر كثيرة وأجبرته على التراجع. ورغم حديث تركيا عن إمكانية أن تسفر جهودها الدبلوماسية عن التوصل لتسوية، أبدت كييف تشاؤمها من حدوث انفراجة قريبة.وبعد شهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1351 جنديا روسيا منذ بدء الحرب، في مقابل سقوط 14 ألف قتيل و16 ألف جريح في صفوف الجيش الأوكراني، مؤكدة استكمال الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوة الجوية الأوكرانية ومنظومات الدفاع الجوي قد دمرت بالكامل تقريبا، وأن سلاح البحرية لم يعد موجودا لدى أوكرانيا.نقلت محطة سي إن إن CNN عن مستشار وزير الدفاع الأوكراني قوله إن مجموعة فاغنر الروسية متورطة في محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني ورئيس وزرائه.من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد مرتزقة مجموعة فاغنر في أوكرانيا إلى نحو ألف، وأنهم سيركزون على هزيمة الأوكرانيين في دونباس ومناطق أخرى شرقي البلاد.