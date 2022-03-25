عقوبات غربية على موسكو والحرب تكمل شهرها الأول


Publié le Vendredi 25 Mars 2022 - 06:26قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات -

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الحرب تكمل شهرها الأول

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تكمل الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم شهرها الأول، وسط تواصل المعارك على عدة جبهات وتشديد العقوبات على روسيا وقادتها وقمم غربية تتوعد موسكو بمزيد من التصعيد.

وقد شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل 3 قمم في يوم واحد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي التقت كلها على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، لوقف حربها على أوكرانيا، وتأكيد الدعم الغربي لأوكرانيا.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا صد قوات روسية في بعض المناطق حول كييف، واتهمت الجيش الروسي بمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول، في حين سقط قتلى في قصف روسي على خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا).

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