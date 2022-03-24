بعد قرار بوتين.. الروبل الروسي يواصل تسجيل المكاسب


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 12:47قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - عوضت العملة الروسية بعض خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، وتم تداول العملة الأمريكية، اليوم الخميس، دون مستوى 96 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع.

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وبحلول الساعة 11:02 بالتوقيت العالمي، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.7 روبل إلى 95.99 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.59 روبل إلى 105.41 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.
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وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد يوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب عن الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243335

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Jeudi 24 Mars 2022 à 13h 42m |           
كل آفة لها آفة من جنسها، أين ذلك المخنث ماكرون لم نعد نسمع له صوتا، يبدو أنه عرف حجمه و خير الاختباء في قوقعته



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