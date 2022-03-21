السعودية: هجمات شنها الحوثيون على مرافق للطاقة في جازان أدت لتراجع "مؤقت" في الإنتاج

فرانس 24 -

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أدت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون الأحد على مرافق للطاقة وتحلية المياه في السعودية إلى تراجع "مؤقت" في إنتاج مصفاة للنفط لكن دون سقوط ضحايا، حسبما أعلنته وزارة الطاقة السعودية.وقالت الوزارة إن ضربات بطائرات مسيرة أصابت محطة لتوزيع المنتجات البترولية في إقليم جازان بجنوب المملكة ومعملا للغاز الطبيعي ومصفاة (ياسرف) في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. مضيفة: "أدى الاعتداء على مرافق شركة ينبع سينوبك للتكرير (ياسرف) إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت، وسيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون". والشركة مشروع مشترك بين أرامكو السعودية والشركة الصينية للبتروكيماويات (سينوبك).