قبلي: الانطلاق في تلقيح اشجار النخيل المنتجة للتمور صنف "المطلق"

انطلقت بأغلب واحات ولاية قبلي عملية تلقيح اشجار النخيل المنتج للتمور صنف "المطلق" او ما يعرف بالرطب، الى جانب الشروع النسبي لبعض الفلاحين في تلقيح عدد من أشجار النخيل المنتج لدقلة النور، خاصة بواحات المناطق الغربية للولاية على غرار واحات معتمدية رجيم معتوق او ببعض الواحات او التوسعات الخاصة بمعتمديات قبلي الجنوبية ودوز الجنوبية والفوار.وأوضح عدد من الفلاحين على غرار عبد الله بن بلقاسم وعلي بن محمد، اصيلا احدى قرى معتمدية قبلي الجنوبية صباح اليوم الاثنين لصحفي "وات" ان الشروع في تلقيح النخيل المنتج للتمور صنف "المطلق" على غرار العماري والهيسة وغرس سوف وغيرها، عادي في هذه الفترة من الموسم الفلاحي باعتبار ان طلعها يسبق دائما طلع النخيل المنتج لدقة النور.واكد الفلاحان حرص الفلاحين على تلقيح نخيل الرطب لعدة اعتبارات أهمها نضج ثمارها عادة بداية من أواسط فصل الصيف لتكون باكورة انتاج التمور بالجهة، فضلا عن كونها من التمور ذات الاذواق والانواع المختلفة التي لا يتم جنيها بنفس الطريقة التي تجنى بها دقلة النور (تجنى عند نضجها بقص العراجين دفعة واحدة) في حين يقوم الفلاح عادة بتسلق شجرة التمور صنف "المطلق" بصفة يومية لقطف ما نضج من ثمارها او ما يسميه الفلاحون عملية "التنقية " الى جانب كون هذا الصنف من التمور لا يعتبر من الأنواع المخصصة للتسويق، فهي عادة ما تهدى للاقارب والجيران، ويسمح أصحابها بان يقوم حتى المارة قرب مقاسمهم الفلاحية، بتنقيتها اذا ما رغبوا في ذلك.كما تم الانطلاق نسبيا في عملية تلقيح عدد من أشجار النخيل المنتج لدقلة النور أساسا بالمناطق الغربية للولاية، على غرار واحات رجيم معتوق او بالتوسعات الخاصة ببعض المعتمديات الأخرى، ويعود الظهور المبكر لطلع النخيل المنتج لدقلة النور بالأساس الى العناية الكبيرة ببعض التوسعات التي يحرص أصحابها على خدمة ارضها وتسميدها مباشرة عند الفروغ من موسم الجني.ولفت الفلاحان الى ان الشروع المبكر في تلقيح عدد من أشجار النخيل المنتج لدقلة النور يقتضي القيام ببعض التدخلات الاحتياطية لضمان نجاح عملية التلقيح خاصة في ظل تواصل برودة الطقس، حيث يقوم بعض الفلاحين بتغطية العراجين ب"الورق" مع الاكثار في كمية حبوب اللقاح في هذه العراجين.وشدد الفلاحان بالمناسبة على ضرورة المحافظة على حبوب اللّقاح خاصة وان طلع اشجارها قد سبق طلع النخيل المنتج لدقلة النور، وذلك عبر قصّ الطلع الذي تفتح او ما يسمونه "بطبلة الذكار" من الشجرة والقيام بتجزئتها الى شماريخ ووضعها في أماكن مناسبة خالية من الرطوبة او القيام بفرشها وتغطيتها بالجريد المتيبس بالواحة نفسها لتجف في مرحلة أولى تتحول خلالها الى ما يسمونه "القديد"، وجمعها مجددا في الصناديق البلاستيكية او الكراتين الورقية والاحتفاظ بها لاستعمالها عند الشروع في تلقيح النخيل المنتج لدقة النور خاصة في شهري مارس وافريل المقبلين، وذلك لتفادي النقص الذي قد يعترض بعض الفلاحين في توفر حبوب اللقاح او ما يعرف بـ "الذكار".