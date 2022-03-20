وكالات -

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القوات الروسية تحفر خنادق بمحيط كييف ومحاولة أميركية للزج بتركيا في الصراع

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محاولة للزج بتركيا في الصراع

أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف لإخفاء آلياتهم، في حين كشفت مصادر لرويترز عن محاولات أميركية للزج بتركيا في الصراع.وقالت قيادة الأركان الأوكرانية إن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب) تمنع أوكرانيا "مؤقتا" من الوصول إلى بحر آزوف، لكنها أكدت أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، وأكدت مقتل جنرال روسي كبير في المعارك.سياسيا، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصين على التخلي عن حيادها والانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة حرب روسيا على أوكرانيا.وقال جونسون إنه يعتقد أن البعض في إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لديهم "وجهة نظر ثانية" بشأن الموقف الحيادي الذي تنتهجه الصين في ما يتعلق بتحركات روسيا ضد جارتها الغربية.وفي الجانب الإنساني، قالت الأمم المتحدة إن 6.5 ملايين نزحوا داخل أوكرانيا، إضافة إلى 3.2 ملايين فروا خارج البلاد جراء الحرب.كشفت 3 مصادر مطلعة عن أن الولايات المتحدة اقترحت على تركيا -على نحو غير رسمي- إرسال أنظمة دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز إس-400 إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية.وقالت المصادر لرويترز إن المسؤولين الأميركيين قدموا الاقتراح لنظرائهم الأتراك الشهر الماضي، لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي.وأضافت المصادر أن هذا الاقتراح نوقش بشكل مقتضب خلال زيارة ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي لتركيا في وقت سابق من هذا الشهر. وتوقع محللون أن ترفض تركيا المقترح الأميركي.