أردوغان يعرض استضافة "قمة إنهاء الحرب" بين بوتين وزيلينسكي


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 07:23قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداده لاستضافته مع رئيس أوكرانيا لإجراء محادثات تستهدف إنهاء الحرب.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع أردوغان ببوتين، يوم الخميس، بحسب ما أعلنته الرئاسة التركية.


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وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تريد أن تكون تركيا ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأضاف كوليبا للصحفيين عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، أن تركيا تساعد أيضا في بدء محادثات مباشرة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

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