القوات الروسية تحاصر كييف من الشمال ولندن وواشنطن تؤكدان بطء تقدم العملية العسكرية

وكالات -

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مع دخول الحرب أسبوعها الأسبوع الرابع، قالت بريطانيا إن محاولات روسيا لغزو أوكرانيا ما زالت متعثرة، ودوّت 3 انفجارات بمدينة لفيف صباح اليوم، بينما يتواصل الضغط الدولي على موسكو مع فرض عقوبات جديدة من اليابان وهولندا.وأكد مسؤول أميركي أمس أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم ملموس باتجاه كييف في الساعات الأخيرة.وتمكنت روسيا من السيطرة على مدينة إيزيوم شرق أوكرانيا، وسط مخاوف من تقدمها جنوبا، كما قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها دمرت 11 نظاما صاروخيا أوكرانيّا مضادا للطائرات في يوم واحد، كما دمّرت عشرات المنشآت العسكرية.ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس إسقاط 5 طائرات روسية، و3 مروحيات، وطائرتين مسيرتين، ومصرع طيارين روسيين، كما أعلنت هيئة الأركان أن القوات الروسية تحاصر مناطق شمالي كييف.