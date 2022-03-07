بعد رفع الاقامة الجبرية وتأكيد وزارة الداخلية انها كانت في احترام تام لحقوق الانسان، سمير ديلو ينشر صورة صادمة لنور الدين البحيري

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نشر ليلة الاثنين 7 مارس، سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن النائب والقيادي بحركة النضهة نور الدين البحيري صورة صادمة للبحيري تزامنت مع اعلان وزارة الداخلية رفع قرار الاقامة الجبرية في حقه وفي حق المسؤول بوزارة الداخلية فتحي البلدي.وجاء نشر سمير ديلو ردا على ما ورد في بيان وزارة الداخلية من ان "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية" وأنّ "كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية".وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم شدد سمير ديلو ، على أنه سيتم تتبع كل من له يد في الاحتجاز التعسفي وغير القانون لنور الدين البحيري وفق تعبيره.واعتبر أن المدة التي قضاها البحيري في الإقامة الجبرية (شهران و7 أيام) كانت خارج إطار العدالة، متحدثا في هذا السياق عن مظلمة.وكانت وزارة الداخلية اعلنت لاثنين 7 مارس، أنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.وبينت بأنه تبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس 2022، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية وذلك في اشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.