الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين من أوكرانيا الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 08:26قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - رأى مسؤول أممي، أن أزمة اللاجئين الذي يغادرون أوكرانيا هي الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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وكتب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على "تويتر": "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في 10 أيام".

وأضاف: "إن أزمة اللاجئين هذه، هي الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
..


من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة منفصلة: "في الأيام المقبلة، قد يضطر المزيد من الأشخاص إلى الفرار من أوكرانيا، ما لم تكن هناك نهاية فورية للصراع".

وفي الأسبوع الماضي، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي مليون أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الغزو، وهو ما يمثل 2 في المائة من سكان البلاد.


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