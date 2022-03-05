تطورات حرب روسيا على أوكرانيا ... اليوم العاشر


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 06:38قراءة: 0 د, 29 ث
      
متابعة اليوم العاشر من الغزو الروسي لأوكرانيا -

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دخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها العاشر، وقد أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول العاصمة كييف وخاركيف -ثاني أكبر مدينة في البلاد- لمحاصرتهما، كما أكد رئيس بلدية ماريوبول أن الروس يحاصرون المدينة الواقعة على بحر آزوف جنوبي أوكرانيا.

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وتأتي هذه التطورات في وقت ذكر فيه مسؤول استخباراتي غربي أن الروس مستعدون لقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام.

وبالتوازي، أكدت سلطات كييف أن التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات، في حين اتهم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الجيش الروسي بقصف المستشفيات والمدارس.

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