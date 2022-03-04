وزارة الطاقة الأمريكية تعلن سلامة المحطة النووية الأوكرانية وعدم تسجيل تسرب إشعاعي

وكالات -

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وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "فعلنا فريق الاستجابة للحوادث النووية ونراقب الأحداث بمحطة زابوريجيه الأوكرانية"، كما أجريت مشاورات مع البنتاغون حول الحريق الذي اندلع بساحة محطة الطاقة النووية في أوكرانيا.وقبل ذلك صرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤول في الأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية للاطلاع على تطورات الوضع بمحطة زابوروجيه.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المكتب الصحفي لمحطة الطاقة النووية أن حريقا اندلع في أراضي المحطة، ولم تكن هناك تغييرات إشعاعية.وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة في المحطة تصاعد الدخان، كما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني أن الحريق وقع خارج محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وتم إيقاف تشغيل إحدى وحدات الطاقة في المحطة.