الغزو الروسي: القوات الروسية تسيطر على خيرسون وكييف تعلن حالة الطوارئ

وكالات -

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تتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة لليوم الثامن، وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، بينما دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قرارا يطالب روسيا "بالتوقف فورا عن استخدام القوة" ضد جارتها.واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.وكان الموقف الأبرز أمس الأربعاء إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل 498 من جنودها منذ بداية هجومها العسكري على أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن حصيلة خسائرها منذ بدء عمليتها العسكرية الخميس الماضي.وكانت المعارك الضارية استمرت يوم أمس الأربعاء بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع مدينتي خيرسون (جنوب) وخاركيف (شمال) وفي محيط العاصمة كييف، في حين أعلنت وزارتا الدفاع الروسية والأوكرانية بيانات متضاربة حول أعداد القتلى في صفوف الجيش الروسي.وفي اليوم السابع من المعارك منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا، أكدت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل أكثر من ألفي أوكراني وإخماد 400 حريق.وقال أوليكسي أريستوفيتش، المستشار العسكري لرئيس أوكرانيا، إن أكثر من 7 آلاف جندي روسي قتلوا منذ بدء غزو أوكرانيا، كما أُسر مئات من بينهم ضباط كبار.وأضاف أريستوفيتش -في إفادة تلفزيونية- أن قائدا بالجيش الروسي نُقل إلى روسيا البيضاء بعد إصابته بجروح خطيرة.في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف قوله إن 498 جنديا روسيا فقط قتلوا في أوكرانيا، في حين أصيب 1597 آخرون.وحسب كوناشينكوف، فإن الخسائر من جانب "العسكريين والقوميين الأوكرانيين" بلغت 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح.