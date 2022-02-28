مخاوف من أزمة لجوء غير مسبوقة في القارة الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا

فرانس 24 -

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قال المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيس ليناريتش الأحد إن "التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون" من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.وأضاف "نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام عدة، الاحتياجات تتزايد بينما نحن نتحدث الآن".وحذر يانيس ليناريتش الأحد في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء الداخلية الأوروبيين من "أننا نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة انسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام".وأوضح أنه لا يزال "من الصعب للغاية وضع تقديرات صحيحة بسبب شدة القتال" لكنه أشار إلى أن سيناريو للأمم المتحدة يشير إلى أن "أكثر من سبعة ملايين أوكراني سينزحون" من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي.بشكل عام، إذا استمرت الحرب "سيتأثر نحو 18 مليون شخص على المستوى الإنساني" في أوكرانيا والدول المجاورة، وقد يصل عدد اللاجئين إلى أربعة ملايين مع مغادرة البلاد، كما قال المفوض مستندا إلى توقعات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤؤون اللاجئين.وفر نحو 368 ألف شخص من القتال في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الذي بدأ الخميس ودخل أكثر من نصفهم إلى بولندا و"يستمر عددهم في الارتفاع" بحسب الأمم المتحدة والسلطات البولندية.ووفقا لمفوضية اللاجئين، ثمة أكثر من 160 ألف نازح داخل البلاد حاليا واضطر أكثر من 116 ألفا إلى الفرار إلى الدول الأوروبية المجاورة.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز