ماسك يطلق خدمة اتصالات ستارلينك عبر الأقمار الصناعية بأوكرانيا

وكالات -

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أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية الأمريكي إيلون ماسك، إطلاق خدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.جاء ذلك استجابة لمناشدة وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف في وقت سابق للملياردير الأمريكي لتزويد أوكرانيا بمحطات "ستارلينك"، وتوفير خدمة الاتصال القمري للإنترنت.وقال ماسك في تغريدة على تويتر: "الآن قمنا بفعيل خدمة ستارلينك في أوكرانيا، والمزيد من المحطات في الطريق".وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.