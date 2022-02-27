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كييف: أسقطنا عددا كبيرا من الطائرات التابعة للجيش الروسي

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البنتاغون ينفي مزاعم تقديم دعم جوي لعمليات بحرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، فجر الأحد، أن دفاعاتها الجوية دمرت عددا كبيرا من الطائرات والمروحيات الروسية، فضلا عن قطار شحن يحمل وقودًا.وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من تدمير مقاتلتين روسيتين من طراز "Su-30" ومقاتلتين من طراز "Su-25" و11 مروحية وطائرتي شحن من طراز "Il-76" خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأضاف البيان أن تدمير قطار الشحن الروسية تم عبر مسيرة بيرقدار TB2 تركية الصنع.وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ادعاءات روسية حول قيام الولايات المتحدة بتقديم دعم جوي لعمليات بحرية أوكرانية بالقرب من جزيرة الثعبان الأوكرانية.وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة على تويتر، فجر الأحد، أن الادعاءات الروسية لا أساس لها من الصحة.وأضاف قائلا: "لم نقم بتقديم المساعدة الاستخباراتية والبحثية والاستطلاعية أو أي مساعدة أخرى. هذه كذبة أخرى لوزارة الدفاع الروسية".والسبت، ادعى المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية نسفت 6 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من جزيرة الثعبان الواقعة في البحر الأسود.وأشار إلى أن طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "آر كيو - 4 غلوبال هوك" و"إم كيو-9 ريبر" كانت تتجول في المنطقة عندما هاجمت سفن أوكرانية أخرى تابعة لروسيا قرب الجزيرة.وذكر كوناشينكوف أن موسكو ترجح قيام الطائرات المسيرة الأمريكية بتوجيه السفن الأوكرانية.وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.