وكالات -

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جاء ذلك في مذكرة نشرها البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.وهذه هي الدفعة الثالث من الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا، بعد تخصيص مبلغي 60 مليون دولار و250 مليون دولار في وقت سابق، مما رفع إجمالي المساعدات خلال العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.ومن المتوقع أن تصدر الخارجية الأمريكية بيانا خاصا يورد مزيدا من التفاصيل قريبا.تأتي هذه الخطوة بعد مكالمة هاتفية استمرت 40 دقيقة بين بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق يوم الجمعة، بحثا خلالها "مساعدة دفاعية ملموسة".وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس تخصيص 6.4 مليار دولار إضافية كمساعدة لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى، وكذلك لتلبية احتياجات البنتاغون.ومن المفترض أن يتم استخدام 2.9 مليار دولار من هذا المبلغ لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وكذلك لمساعدة كييف في المجال الأمني، إضافة إلى مساعدة سلطات دول البلطيق وبولندا وعدد من الدول الأخرى.