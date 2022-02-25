اللجنة الدولية الأولمبية تحث الاتحادات على نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية من روسيا أو روسيا البيضاء

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بعد يوم واحد على الغزو الروسي لأوكرانيا، حثت اللجنة الدولية الأولمبية اليوم الجمعة الاتحادات الرياضية الدولية على نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية المخطط لها حاليا في روسيا أو روسيا البيضاء.وقالت اللجنة الدولية الأولمبية في بيان "المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كرر اليوم إدانة اللجنة الأولمبية الدولية الشديدة لخرق الحكومة الروسية وأيضا حكومة روسيا البيضاء للهدنة الأولمبية. يتعين على الاتحادات الدولية أن تأخذ في الحسبان هذه الانتهاكات وإعطاء الأولوية المطلقة لسلامة وأمن الرياضيين".كما قال المجلس التنفيذي للجنة الدولية الأولمبية إنه لا ينبغي رفع العلمين الوطنيين لروسيا وروسيا البيضاء في الأحداث الرياضية الدولية.ولم يتنافس الرياضيون الروس في ألعاب بيكين الأخيرة تحت علمهم ولم يتم عزف نشيدهم الوطني في أي احتفال بعد العقوبات المفروضة على البلاد جراء فضيحة منشطات.وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تجريد روسيا من حق استضافة نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم وسباق جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات وأحداث رياضية كبرى أخرى.