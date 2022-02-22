تبون يصل الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الأمير الشيخ نواف الأحمد

وكالات -

. ..

. .

وصل إلى الكويت عصر اليوم الثلاثاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفد الرسمي المرافق له، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع الأمير الشيخ نواف الأحمد.وكان على رأس مستقبلي تبون بمطار الكويت ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.ورافق الرئيس الجزائري وفد يضم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير العدل عبد الرشيد طبي، ووزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، ووزيرة التضامن كوثر كريكو، ووزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، ووزير السكن محمد طارق بلعريبي، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.وكان بيان للرئاسة الجزائرية أفاد بأن زيارة تبون للكويت "تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة، بين الشعبين الشقيقين".