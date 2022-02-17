أستراليا تعتزم تصنيف حماس "منظمة إرهابية"


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 07:23 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - أعلنت أستراليا الخميس اعتزامها تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

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وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الاسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى ادراجها في القائمة اليوم، مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".

وأضافت أندروز: "من الضروري أن تستهدف قوانيننا لا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل وأيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".
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وكانت أستراليا قد أدرجت سابقا "كتائب القسام" التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل منظمة حماس بأسرها.

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها الى السجن 25 عاما.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما استولت حماس على السلطة فيه، وقد صنفت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية منذ وقت طويل.

كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.


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