كورونا في روسيا.. 1215 وفاة و33 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 11:25 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - سجلت روسيا اليوم السبت 1215 حالة وفاة و32974 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانت حصيلة اليوم السابق 1217 وفاة و32930 إصابة.

بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و769011 حالة، منها 280072 وفاة، حسب آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وبلغ مجموع المتعافين 8 ملايين 471813 بعد تماثل 35182 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

ورصدت العاصمة موسكو 3356 إصابة و93 وفاة جديدة اليوم مقابل 3304 إصابة و95 وفاة أمس الجمعة.

وفي مقاطعة موسكو واصل معدل الإصابات اليومية ارتفاعه ليبلغ 2075 اليوم مقارنة مع 1813 أمس، مع زيادة عدد الوفيات اليومية من 54 إلى 55.

وشهدت مدينة بطرسبورغ تراجعا طفيفا في المؤشرات الوبائية، حيث تم تسجيل 2528 إصابة و57 وفاة خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 2609 إصابات و60 وفاة أمس الجمعة.

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