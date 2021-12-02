ماكرون يزور الإمارات وقطر والسعودية لتعزيز العلاقات وبحث ملفات مكافحة الإرهاب وأزمات الشرق الأوسط

وكالات - يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة خليجية يومي الجمعة والسبت يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، حسبما أعلن الإليزيه الثلاثاء.



وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.



وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يتم الإعلان عن طلب شراء عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "رافال" من قبل الإمارات. لكن لم تصدر أي معلومات من الرئاسة الفرنسية أو مجموعة "داسو" لصناعة الطائرات حول ذلك.



ويصل ماكرون ليل الخميس الجمعة إلى دبي في الإمارات، بعد يوم من احتفال الدولة الخليجية بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وسيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وفي هذا الصدد، قال الإليزيه إن فرنسا "تجمعها شراكة طويلة الأمد" مع الإمارات، مشيرا إلى أن الزيارة "ستسمح بتعزيزها سياسيا واستراتيجيا ودفاعيا وأيضا اقتصاديا وثقافيا".



ولاحقا، يتوجه ماكرون إلى قطر للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن ينتقل السبت إلى جدة في السعودية لعقد "لقاء معمق" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب الإليزيه.



وسيكون ماكرون من أول المسؤولين الغربيين الذين يلتقون ولي العهد السعودي منذ الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.



هذا، وسيرافق ماكرون في هذه الجولة كل من وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، إلى جانب وزيرة الثقافة ووزير التجارة الخارجية ورؤساء مجموعات فرنسية كبرى.



فرانس24/ أ ف ب



