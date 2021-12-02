محكمة سبها تحكم لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وتقضي بعودته لسباق الانتخابات

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 16:42 قراءة: 0 د, 6 ث
      
أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في ليبيا يوم الخميس بأن محكمة سبها حكمت لصالح المرشح سيف الإسلام القذافي وقضت بعودته لسباق الانتخابات.

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