المغرب يؤجل إطلاق أول خط جوي مباشر مع إسرائيل

وكالات - أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن تأجيل إطلاق أول خط جوي مباشر مع إسرائيل منذ تطبيع علاقات البلدين، في إطار قيود السفر المفروضة بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".



وقالت الشركة في بيان، أمس الاثنين: "تقرر تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب، والتي كانت مرتقبة يوم 12 ديسمبر، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي".



يأتي هذا التأجيل غداة قرار السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين باتجاه المغرب لأسبوعين، بسبب "التفشي السريع للمتحور الجديد" لفيروس كورونا، وفق ما أفادت به لجنة وزارية.



كذلك، تأجلت الرحلة التي كان منتظرا أن يقوم بها وفد من أكثر من 70 رجل أعمال مغربيا إلى إسرائيل بمناسبة افتتاح هذا الخط الجوي.



وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية قد أعلنت مطلع نوفمبر عن إطلاق هذا الخط الجوي الأول من نوعه، بوتيرة 3 رحلات في الأسبوع، وذلك "استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل"، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر بين البلدين.



يضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، تقدر بـ 3 آلاف شخص، بينما يعيش حوالى 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. وكان هؤلاء يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة للسفر بين البلدين، قبل أن يطبعا علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام الماضي برعاية أمريكية.



وقبل إغلاق حدوده الجوية لأسبوعين كان المغرب قد أعلن عن تعليق رحلات المسافرين من فرنسا وإليها، بسبب تطور انتشار وباء كوفيد-19 في هذا البلد.



ومن المرتقب أن تنظم رحلات جوية خاصة أخرى انطلاقا من المغرب لإجلاء الرعايا الأجانب، من طرف سفارات بلدانهم، بتنسيق مع السلطات المغربية، بحسب ما قال مصدر مغربي رسمي.



