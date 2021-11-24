خبيرة تغذية تحذر من خطورة اللوز

وكالات - أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن اللوز يحتوي على مواد مغذية تحسن عمل القلب والأوعية الدموية والدماغ. ولكن تناوله قبل المعالجة الحرارية يهدد بمشكلات صحية.



وتشير الخبيرة، إلى أن اللوز يحتوي على مادة السيانوغليكوزيد أميغدالين (اللوز المر خاصة)، التي يعطي تحللها اللوز رائحته ومذاقه المر المتميز.



وتقول محذرة، "ينتج عند تفكك اللوز حمض الهيدروسيانيك، الذي هو أحد أقوى السموم المعروفة".



وتضيف فوس، بعد خضوع اللوز لمعالجة حرارية (180 درجة مئوية خلال 8-10 دقائق) لن تشكل هذه المادة السامة أي خطر على الصحة.



ووفقا لها، يمكن تناول ما لا يزيد عن 30 غراما من المكسرات في اليوم. وتقول، "تتميز المكسرات بإمكانية حفظها خلال فترة طويلة دون أن تفقد خصائصها المفيدة ومذاقها اللذيذ. لذلك يمكن تناولها خلال الرحلات الطويلة، وفي حالات عدم وجود إمكانية لتناول وجبة طعام كاملة".



