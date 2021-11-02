إيلون ماسك يتحدى الأمم المتحدة ويعلن استعداده للتبرع بجزء من ثروته ... لكن بشرط

وكالات -



أغنى شخص في التاريخ

رد ماسك جاء، على تغريدات المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي. وكتب ماسك في سلسلة تغريدات، «إذا تمكن برنامج الأغذية العالمية من إثبات كيف ستحل 6 مليارات دولار مشكلة الجوع في العالم، سوف أبيع أسهم شركة تيسلا فوراً وأتبرع بالأموال». وأضاف أنه يجب على الأمم المتحدة أن تقدم كشفاً مفتوحاً، حتى يرى الجمهور كيف يتم إنفاق الأموال بدقة.يذكر أن مجلة "فوربس" الأمريكية صنفت مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ.وقدرت مجلة "فوربس" ثروة ماسك بـ272.3 مليار دولار.ويأتي ذلك بعد يوم من تجاوز القيمة السوقية لشركة "تسلا" أخر شهر أكتوبر عتبة التريليون دولار بنتيجة ارتفاع حاد لأسعار أسهمها، بنسبة أكثر من 13%.وبنتيجة تلك القفزة ازدادت ثروة ماسك بمقدار أكثر من 41 مليار دولار.ويتصدر إيلون ماسك قائمة الأشخاص الأكثر ثروة في العالم.وتضم قائمة 5 أغنى أشخاص بالعالم أيضا مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية جيف بيزوس، والمدير العام لمجموعة LVMH الفرنسية برنارد آرنو، ومؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس ومدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ.