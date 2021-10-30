ألمانيا تسجل أكثر من 21 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 06:31 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أحصت السلطات الصحية في ألمانيا ما مجموعه 95696 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 90 وفاة جديدة، بحسب معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و580663 بعد تسجيل 21543 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قد قال في وقت سابق إن ألمانيا يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع الفيروس الآن بسبب التطعيم، وأضاف "إن القيود مثل ارتداء الأقنعة والقيود على النشاط الداخلي للأشخاص غير المطعمين ستبقى حتى الربيع المقبل".

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