الحكومة المغربية تصادق اليوم السبت على اتفاقين مع إسرائيل

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 07:12قراءة: 0 د, 27 ث
وكالات - أعلنت الحكومة المغربية، يوم الجمعة، أنها ستصادق اليوم السبت على اتفاقين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

وأفادت الحكومة في بيان نشرته الوكالة الرسمية أنها ستقر مشروعي قانون للمصادقة على الاتفاقين في اجتماع هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.

وتحال مشاريع القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.‎

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

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