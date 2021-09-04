كورونا..121 وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة جديدة ببريطانيا سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأناضول - سجلت بريطانيا، الجمعة، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، فضلا عن 121 وفاة.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس بواقع 42 ألفًا و76 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6 ملايين و904 آلاف و969 إصابة.



ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 121 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133 ألفًا و41 حالة.



وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.



وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.



وترتفع معدلات الإصابة اليومية، رغم أن كثيرين لا يزالون يستخدمون الكمامات ويعملون من المنازل، وزادت الإصابات اليومية في الأيام السبعة الماضية بنسبة 13.5% عن الأسبوع السابق.



ورغم زيادة الأعداد على أساس يومي، فإنها لا تزال أقل بكثير مما يزيد عن 1000 وفاة كان يتم تسجيلها يوميا في ذروة الوباء.



وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 220 مليونًا و551 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و565 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 197 مليونا و51 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".



