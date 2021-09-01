الصّـــــــــــــــــــــدام..

نصرالدين السويلمي





أقل من أسبوع واحد منحه محمد بن سلمان حتى تنتقل قناة العربية والحدث من دبي الى الرياض، يأتي ذلك ضمن خطة أعدها بن سلمان وتهدف الى اجبار الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في دبي على نقل مقارها الرئيسية الى السعودية.



ويبدو أن حرب "الاستعمالات" هي التي تسود بين أكثر الاشخاص اثارة في المنطقة العربية، وكما استعمل بن زايد بن سلمان في حربه على الاخوان والاسلاميين عامة، يستعمل بن سلمان صديقه اللدود في استنزاف دبي لصالح الرياض.



تلك خطة اكتشفها منذ اشهر حاكم دبي محمد بن راشد، وعبر عن تذمره ليس من بن سلمان ولكن من محمد بن زايد الذي وفق بن راشد لم يبذل الجهد الكبير في اقناع ولي العهد السعودي بالعدول عن خطة "دبدبة" الرياض. والمثير أو الخطير بالنسبة لحكام دبي ان الحديث يدور حول نية مبيتة من محمد بن زايد لإضعاف إمارتهم لصالح إمارة أبو ظبي.



والمشكل بالنسبة للإماراتيين ليس في طموح بن سلمان الذي يعمل على تحويل الرياض الى دبي ثانية، وإنما في اصراره على استنزاف دبي الاولى لصالح دبي الثانية "الرياض".



طالما عمل بن زايد وبن سلمان ضد مصالح الشعوب العربية وطالما دمرا تجارب ودعما الفتن والحروب، ثم وفي الأخير انخرطا في صراع بينهما سيتطور مع تفتح شهية بن سلمان ورغبته في التوسع حتى على حساب من أوصله الى التحكم في المملكة.



