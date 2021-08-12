إنقاذ 74 مهاجرا غير نظامي أجنبي شرق سواحل الشابة (وزارة الدفاع)

انقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر اليوم الخميس، 74 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب معطب شرق الشابة على بعد 73 كم من الساحل.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ ان المهاجرين صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس خلال الليلة الفاصلة بين يومي9 و10 أوت الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الاوروبي.

ووفق البلاغ تتراوح اعمار المهاجرين بين 8 اشهر و40 سنة، وهم 28 من الذكور و39 من الإناث من بينهم إمرأة حامل و07 أطفال من بينهم رضيع .وينتمي المهاجرون الى 8 جنسيات :24 من غينيا و22 من الكوت ديفوار و13 من مالي وغانيين اثنين وشخص من رواندا وستة من السينيغال و اربعة كينيين واثنين من الكاميرون.

وقد تم التوجه بهم نحو الميناء التجاري بصفاقس في إنتظار تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.









