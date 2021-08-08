السعودية تستقبل طلبات العمرة بدءا من الإثنين وترفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريًا

أعلنت السلطات السعودية، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا، وبدء استقبال طلبات العمرة بدءا من الإثنين.



ووفق بيان لوزارة الحج والعمرة، "يبدأ استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم غد الإثنين 9 أغسطس/آب الجاري".



وأفاد البيان بـ"رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين لتصل إلى 2 مليون معتمر شهريا، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف".



وأوضح أن "إصدار التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا وتوكلنا)، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة".



وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، استأنفت المملكة، أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر جراء كورونا، بالسماح لنحو 20 ألف معتمر بدخول الحرم المكي يوميا (أي 600 ألف شهريا).



ومؤخرا شهدت السعودية ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء السبت، 532 ألفا و785 إصابة بالفيروس، بينها 8 آلاف و320 وفاة، و514 ألفا و362 حالة تعاف.



وفي 23 يوليو/تموز الماضي، اختتمت المملكة موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية)، الذي تم تنظيمه بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.



وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج جراء تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.



