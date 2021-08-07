برا وجوا.. اليونان تواصل إطفاء حرائق الغابات

الأناضول - أثينا / ديميتريس لامبروبولوس -



تواصل السلطات اليونانية عملياتها برا وجوا، لإطفاء حرائق الغابات المتزايدة في عدة مناطق شمالي العاصمة أثينا.



وذكر مراسل الأناضول، أن فرق الإطفاء تعمل على مكافحة الحرائق في مناطق إيبوكراتيوس بوليتيا ورودوبولي وكريونيري.



وتسببت الحرائق الواسعة بإجلاء آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة، نظرا للأضرار الكبيرة التي خلفتها.



وتشهد اليونان موجة حر شديد منذ 10 أيام، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية.



ورصدت عشرات الحرائق في غابات ومناطق سكنية بمختلف أنحاء البلاد، خاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز (جنوب).



والجمعة، تم إخلاء الوحدات السكنية في منطقة فاريبومبي قرب أثينا، وكذلك مخيم للأطفال كإجراء احترازي بعد اقتراب حرائق من المنطقة.



